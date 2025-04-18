В Чувашии экс-педагог Кугесьской школы-интерната предстанет перед судом за издевательства над воспитанницей интерната. Женщине предъявлено обвинение по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-педагога из Чувашии будут судить за насилие над воспитанницей интерната

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Экс-педагога из Чувашии будут судить за насилие над воспитанницей интерната

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с 3 по 19 декабря 2024 года педагог, будучи классным руководителем 8 класса, систематически применяла недопустимые методы воздействия к одной из воспитанниц. В течение двух недель она подвергала подростка физическому и психологическому насилию, унижая человеческое достоинство ребенка в процессе образовательной деятельности.

Следствие располагает доказательствами вины обвиняемой, включая свидетельские показания и видеоматериалы.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

21 января сообщалось, что прокуратура Чувашии начала проверку по информации о том, что одна из сотрудниц интерната для детей с ограниченными возможностями, могла применить насилие в отношении ребенка.

Позже в тот же день СУ СК России по Чувашии возбудил уголовное дело.

Артём Дергунов