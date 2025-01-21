В Чувашии прокуратура начала проверку о возможном насилии над ребенком в интернате
В Чувашии прокуроры начали проверку по информации о том, что одна из сотрудниц интерната для детей с ограниченными возможностями, могла применить насилие в отношении ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
После изучения записи с камер видеонаблюдения прокуроры установили, что инцидент произошел в Кугесьской коррекционной школе-интернате.
В настоящее время прокуроры уточняют детали произошедшего, а следователи начали процессуальную проверку.
В татарстанском городе Азнакаево пятеро детей избили своего сверстника, глава СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о случившемся.