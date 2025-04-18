«Яндекс» предложит регионам единые правила для регулирования аренды кикшеринга

«Яндекс» предложил ввести обязательные штрафы для нарушителей правил пользования самокатами и ограничить максимальное количество этих транспортных средств на улицах. Компания направит свои предложения игрокам рынка и региональным властям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«"Яндекс" сформулировал основные правила регулирования для кикшеринг-сервисов, чтобы поездки на самокатах были комфортны и безопасны для всех участников дорожного движения»,— сказал руководитель сервиса «Самокаты» «Яндекс Go» Леонид Ясиновский на отраслевом съезде по средствам индивидуальной мобильности (цитата по «РИА Новости»).

Штрафы должны касаться тех, кто дает кататься на самокатах несовершеннолетним, ездит нетрезвым, а также тех, кто совершает поездки вдвоем на одном самокате. Снижение количества самокатов по замыслу «Яндекса» должно разгрузить городскую инфраструктуру. Господин Ясиновский также предложил верифицировать пользователей самокатов через учетную запись на «Госуслугах».

Подробнее о регулировании кикшеринга — в материале «Ъ FM» «Без резких остановок».