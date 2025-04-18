В Саратовской области начал действовать особый противопожарный режим

В Саратовской области на землях лесного фонда 18 апреля вступил в силу особый противопожарный режим, который будет действовать до 31 октября текущего года включительно. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона отметил, что в этом году режим вводится раньше обычного, причиной тому теплая весна. В области запрещается заезжать на транспорте в лесные массивы, за исключением спецтранспорта, проводить сельскохозяйственные палы. Среди ограничений разведение костров, сжигание твердых коммунальных отходов и мусора, а также выжигание травы на прилегающих к лесным массивам земельных участках.

Губернатор поручил органам местного самоуправления организовать патрулирование населенных пунктов и СНТ, провести информационно-разъяснительную работу, заняться подготовкой техники для подвоза воды. Если класс пожарной опасности станет более высоким, региональное министерство природных ресурсов и экологии ограничит пребывание граждан в лесах.

Павел Фролов