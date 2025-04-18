В Краснодаре задержан поджигатель автомобилей на подземной парковке ЖК

Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Краснодару задержали 26-летнего жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в организации крупного пожара на подземной парковке ЖК «Грин Парк» в микрорайоне Гидростроителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным следствия, приезжий, руководствуясь личной неприязнью к одному из автовладельцев, облил бензином и поджег машину, однако по ошибке уничтожил чужой автомобиль. Огонь распространился на соседние транспортные средства: 11 из них сгорели полностью, еще 6 получили серьезные повреждения.

Инцидент произошел в ночь на 15 апреля 2025 года на ул. Дмитрия Благоева. Предварительная оценка ущерба составляет несколько десятков млн руб.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Нурий Бзасежев