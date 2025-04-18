Воронежский ТРЦ «Московский проспект» сократил убытки в 2024 году

ООО «ТЦ “Московский”» (контролируется Евгением Хаминым), управляющее торгово-развлекательным центром «Московский проспект» в Коминтерновском районе Воронежа, по итогам 2024 года получило 17,6 млн руб. убытка против 52 млн руб. в 2023-м. При этом выручка общества за год увеличилась на 12,4% — с 486 до 550 млн руб. Это следует из финотчета компании, опубликованного на Rusprofile.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ТРЦ «Московский проспект» в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ ТРЦ «Московский проспект» в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Себестоимость продаж снизилась с 328,7 до 257,6 млн руб. (-21,6%). Убыток от продаж увеличился с 220,8 до 359,8 млн руб. (+24,6%).

Кредиторскую задолженность юрлицо увеличило до 238,7 млн руб. (+3,5%). В прошлом году она составляла 230,5 млн руб. Дебиторскую — на 1,5%, до 2,9 млрд руб. (2,87 млрд руб. в 2023 году).

По данным Kartoteka.ru ООО «ТЦ “Московский”» зарегистрировано в Воронеже в 2004 году для аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 68,51% компании принадлежит Евгению Хамину, 30% через ООО «Перспектива» — Дмитрию Осипову, 1,49% — Алексею Старцеву. Директор — Александр Матурин.

О том, почему в Черноземье снизилась посещаемость торговых центров,— в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова