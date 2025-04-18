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Паломники из Свердловской области отправились за Благодатным огнем в Иерусалим

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) утром 18 апреля благословил уральских паломников, которые отправились в Иерусалим (Израиль) за Благодатным огнем, сообщили в Екатеринбургской епархии.

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Фото: Екатеринбургская епархия

Фото: Екатеринбургская епархия

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Фото: Екатеринбургская епархия

Фото: Екатеринбургская епархия

Делегация вылетела спецбортом из екатеринбургского аэропорта Кольцово — ее традиционно возглавил старший священник Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло. Для него это отправление в Иерусалим стало 22 по счету. Перелет был организован с поддержкой учредителей Фонда святой Екатерины и компании «Сима-ленд».

Напомним, на Пасху в пяти городах Свердловской области закроют проезд ради крестных ходов. Ограничения коснутся Екатеринбурга, Асбеста, Краснотурьинска, Карпинска, Первоуральска.

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