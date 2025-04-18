Паломники из Свердловской области отправились за Благодатным огнем в Иерусалим

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) утром 18 апреля благословил уральских паломников, которые отправились в Иерусалим (Израиль) за Благодатным огнем, сообщили в Екатеринбургской епархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Фото: Екатеринбургская епархия Фото: Екатеринбургская епархия Следующая фотография 1 / 2 Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Фото: Екатеринбургская епархия Фото: Екатеринбургская епархия

Делегация вылетела спецбортом из екатеринбургского аэропорта Кольцово — ее традиционно возглавил старший священник Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло. Для него это отправление в Иерусалим стало 22 по счету. Перелет был организован с поддержкой учредителей Фонда святой Екатерины и компании «Сима-ленд».

Напомним, на Пасху в пяти городах Свердловской области закроют проезд ради крестных ходов. Ограничения коснутся Екатеринбурга, Асбеста, Краснотурьинска, Карпинска, Первоуральска.