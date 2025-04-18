На Пасху в пяти городах Свердловской области закроют проезд ради крестных ходов

В пяти городах Свердловской области 20 апреля планируется ограничить движение для всех видов транспорта ради крестных ходов на Пасху, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Снимать ограничения на проезд предполагается по мере прохождения колонн крестного хода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Асбесте ограничения будут действовать с 11:00 до 15:00. Крестный ход пройдет по маршруту от церкви Богоматери Умиление по улицам Луговая —Горняков — 8 Марта — Садовая — Королева — Павлова — Мира — Ладыженского до Владимирской церкви, далее по ул. Плеханова.

В Краснотурьинске введут с 16:00. Православные пройдут с площади от храма Святого Апостола Иоанна Богослова по маршруту бульвар Мира — Ленинский проспект — храм Преподобного Максима Исповедника.

В Карпинске перекрытия ожидаются с 18:00. Крестный ход отправится по маршруту Введенский собор — Советская — Суворова — Первомайская — Казанский собор.

В Первоуральске время ограничений установлено с 15:30 до 17:00. Маршрут верующих: храм во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла — Орджоникидзе — Ленина — Ватутина — площадь Победы — Ильича — Вайнера — храм во имя святой великомученицы Екатерины.

Ограничения на проезд ради крестного хода православных на Пасху также будут введены с 16:00 до 18:00 в Екатеринбурге. Он пройдет от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови.

Ирина Пичурина