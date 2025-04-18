Экс-директору ЧЭМК увеличили условный срок за развращение подростков

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляции дело в отношении бывшего генерального директора ЧЭМК Павла Ходоровского о развращении несовершеннолетних. Наказание ужесточили, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Вместо четырех лет условного осуждения ему назначили шесть лет условно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЧЭМК Фото: Пресс-служба ЧЭМК

Также Павлу Ходоровскому назначили испытательный срок в 4,5 года. Его обязали не менять адрес постоянного места жительства и не реже одного раза месяц являться на регистрацию в полицию.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 73-летнего Павла Ходоровского задержали и заключили под стражу в июне 2024 года. Его обвинили в интимных связях с несовершеннолетними. Дело рассматривали в закрытом режиме. Прокуратура Челябинской области запрашивала для него наказание в виде четырех лет в колонии в связи с подписанием досудебного соглашения, однако суд заменил реальный срок на условный.

Экс-директора ЧЭМК признали виновным по ч. 1 ст. 135 (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста), ст. 240.1 (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 242.2 (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов), п. «г» ч.2 ст. 242.1 (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием интернета) и п. «б» ч.3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием интернета). Он полностью признал вину.

Не согласившись с приговором, прокуратура подала апелляцию в областной суд. Через три месяца ее приняли в производство. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Также в начале апреля суд признал виновной сообщницу Ходоровского Дарью Филичкину в организации проституции с участием несовершеннолетних (ч. 2 ст. 241 УК РФ). По данным СМИ, она за денежное вознаграждение знакомила бывшего гендиректора ЧЭМК с подростками. Сообщницу Ходоровского приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом подсудимая будет отбывать срок через девять лет, когда ее сыну исполнится 14 лет. По словам адвоката, подзащитная признала вину.