Апелляционная жалоба на приговор экс-директору ЧЭМК Ходоровскому поступила в суд

В Челябинский областной суд 24 марта поступила апелляционная жалоба на приговор бывшему генеральному директору Челябинского электрометаллургического комбината Павлу Ходоровскому, которому за связь с несовершеннолетними назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Информация опубликована в картотеке суда. Приговор по этому делу был вынесен в декабре прошлого года.

На данный момент неизвестно, когда облсуд начнет рассматривать апелляцию на приговор экс-директору ЧЭМК.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 73-летнего Павла Ходоровского задержали и заключили под стражу в июне 2024 года. Его обвинили в интимных связях с несовершеннолетними. Дело проходило в закрытом режиме, суд раскрыл статьи, по которым экс-гендиректора комбината признали виновным, на следующий день после оглашения приговора. Ходоровского осудили по ч. 1 ст. 135 (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста), ст. 240.1 (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 242.2 (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов), п. «г» ч.2 ст. 242.1 (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием интернета) и п. «б» ч.3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием интернета). Он полностью признал вину. Под стражей сейчас находится его предполагаемая сообщница Дарья Филичкина. По версии следствия, она за вознаграждение знакомила бывшего гендиректора ЧЭМК с подростками. Местная жительница останется в СИЗО до 26 мая 2025 года. В конце 2024 года прокуратура Челябинской области, которая запрашивала Павлу Ходоровскому четыре года колонии в связи с подписанием досудебного соглашения, подала апелляцию.

Виталина Ярховска