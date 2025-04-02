Наказание с отсрочкой

В Челябинске суд признал виновной в организации проституции с несовершеннолетними (ч.2 ст.241 УК РФ) Дарью Филичкину, сообщницу экс-руководителя Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского. Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. При этом подсудимая будет отбывать срок через девять лет, когда ее сыну исполнится 14 лет. По словам адвоката, его подзащитная признала вину.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокат не планирует обжаловать приговор Дарье Филичкиной

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Адвокат не планирует обжаловать приговор Дарье Филичкиной

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Калининский районный суд Челябинска 2 апреля вынес приговор Дарье Филичкиной, фигурантке уголовного дела бывшего генерального директора АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» Павла Ходоровского. Ее признали виновной в организации проституции с привлечением несовершеннолетних (ч.2 ст.241 УК РФ). Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Информацию об этом “Ъ-Южный Урал” подтвердил адвокат подсудимой Филипп Кузьмин.

Отбывание наказания отстрочено на девять лет из-за наличия у Дарьи Филичкиной малолетнего ребенка. Подсудимую освободили в зале суда.

Адвокат Филипп Кузьмин рассказал, что приговор сторону защиты устраивает. «Сейчас речи об обжаловании не идет. Мы заслушали только резолютивную часть решения. Потом мы изучим текст и, может быть, будем думать об обжаловании, но пока таких мыслей нет»,— отметил адвокат. По его словам, Дарья Филичкина признала вину в организации проституции с несовершеннолетними. Она не заключала досудебное соглашение со следствием, но «активно способствовала в расследовании».

Изначально Дарья Филичкина была задержана по подозрению в совершении более тяжкого преступлении по ч.4 ст.135 УК РФ («Раззвратные действия группой лиц»). Адвокат Филипп Кузьмин заявил, что статья была переквалифицирована в ходе следствия. «Доказательств совершения этого особо тяжкого преступления не было представлено»,— рассказал господин Кузьмин.

Дарья Филичкина с июня 2024 года находилась в СИЗО. По данным СМИ, она за денежное вознаграждение знакомила бывшего гендиректора ЧЭМК с подростками.

Руководитель предприятия 73-летний Павел Ходоровский также был задержан в июне прошлого года. Тогда пресс-служба челябинского управления СКР сообщала, что его подозревают в «совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности». По данным СМИ, в уголовном деле фигурировали две пострадавшие — одной исполнилось 16 лет, вторая была младше. Суд заключил Павла Ходоровского 12 июня под стражу. Тогда в картотеке дел Калининского районного суда Челябинска было указано, что гендиректора ЧЭМК обвиняют в преступлениях по трем статьям: ст.240.1 УК РФ («Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего»), ч.1 ст.242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов»), ч.4 ст.135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).

Трижды адвокаты безрезультатно обжаловали решение о заключении подозреваемого в СИЗО. Только в начале ноября 2024 года Калининский районный суд смягчил меру пресечения Павлу Ходоровскому и отправил его под домашний арест. В августе того же года он был уволен с должности генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината. На его место назначили Анатолия Бровко.

Суд вынес приговор Павлу Ходоровскому 11 декабря. Ему назначили наказание в виде четырех лет условного лишения свободы с испытательным сроком три года. На следующий день Калининский районный суд раскрыл информацию о том, в каких преступлениях его признали виновным: ч.1 ст.135 («Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста»), ст. 240.1 («Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего), ч.1 ст. 42.2 («Ипользование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов»), п. «г» ч.2 ст.242.1 («Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием интернета») и п. «б» ч.3 ст.242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием интернета»).

Пресс-служба суда также сообщила, что 4 июля 2024 года прокуратура Челябинской области и Павел Ходоровский заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. В связи с этим уголовное дело рассматривалось в порядке особого судопроизводства. Павел Ходоровский признал вину в полном объеме.

В конце марта 2025 года в Челябинский областной суд поступила апелляционная жалоба региональной прокуратуры, которая намерена оспорить приговор экс-гендиректору ЧЭМК. Изначально гособвинитель запрашивал для Павла Ходоровского четыре года реального лишения свободы. Судебное заседание по рассмотрению жалобы назначено на 18 апреля.

Ольга Воробьева