Денис Паслер поручил до конца года ввести семь поликлиник в Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на заседании правительства поручил до конца года ввести в эксплуатацию семь поликлиник в регионе, сообщили в департаменте информационной политики области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он отметил, что некоторые объекты не были сданы к началу 2025 года — они возводились в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», однако она в этом году программа завершается. Большинство из строящихся поликлиник — детские. «По четырем объектам у нас нет никаких сомнений, планируем их сдать в третьем квартале или начале четвертого. По трем объектам существуют вопросы, связанные с недостаточным количеством строителей на площадках. С подрядчиками разработаны дорожные карты по устранению отставания от графика»,— добавила заместитель губернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова.

Две поликлиники строятся в Екатеринбурге — подразделение Детской городской клинической больницы №9 в районе Старой и Новой Сортировки площадью 7,5 тыс. кв. м и поликлиника в составе Детской городской больницы №15 на Уралмаше площадью около 14 тыс. кв. м. В Серове появится детское учреждение на 7 тыс. кв. м, в Артемовском — амбулаторный корпус центральной районной больницы площадью более 8 кв. м. Филиал городской поликлиники площадью 3,4 тыс. кв. м построят в Реже, в Березовском — двухсекционная детская поликлиника площадью 7,4 тыс. кв. м. В Арамили планируют возвести детскую поликлинику с бассейном, площадь здания составит 4,4 тыс. кв. м.

Ранее Татьяна Савинова проинспектировала строящиеся поликлиники Свердловской области в этих городах. Первым объектом, который она посетила, стала новая детская поликлиника ДГКБ №9 в Екатеринбурге.

Ирина Пичурина