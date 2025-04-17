Готовивший теракт в Пятигорске поддерживал связь с кураторами из Украины

Кураторы мужчины, задержанного за подготовку теракта в Пятигорске, находились на Украине. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

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«Предварительно установлено, что злоумышленник является сторонником международной террористической организации. Он вел активную переписку со своими кураторами, которые находились на территории Украины»,— рассказали в ведомстве.

При обыске в жилище подозреваемого правоохранители обнаружили три бутылки с зажигательной смесью, два ножа, топор, банковские карты, смартфон и другие доказательства.

По информации МВД, задержанный — гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Его поймали сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по СКФО совместно с работниками ФСБ России.

Николай Аксенов