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Обвиняемому в хищении 8 млн ижевскому коммерсанту избрали меру пресечения

Обвиняемому в мошенничестве 29-летнему ижевскому индивидуальному предпринимателю (ИП) избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца, до 16 июня, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Фигурант и его защитник согласились с ходатайством следователя.

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Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

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Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Напомним, коммерсанта задержали 16 апреля. Следствие считает, что с декабря 2022-го по 28 апреля 2024 года фигурант заключил кредитные договоры на 8 млн руб. Во время оформления он предоставил ложную информацию о своей платежеспособности и намерении возвращать займы.

В региональном УФСБ добавили, что полученные средства подсудимый перечислил по фиктивным платежным поручениям на счета подконтрольных фирм и физлиц, после чего обналичил их и использовал по своему усмотрению. Коммерсанту предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

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