Ижевский коммерсант стал фигурантом уголовного дела об обнале 8 млн рублей

Силовики задержали 29–летнего ижевского индивидуального предпринимателя, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), сообщает пресс-служба удмуртского СУ СКР.

Следствие считает, что коммерсант заключил кредитные договоры на 8 млн руб. Во время оформления он предоставил ложную информацию о своей платежеспособности и намерении возвращать займы. В региональном УФСБ добавили, что полученные средства он перечислил по фиктивным платежным поручениям на счета подконтрольных фирм и физлиц, после чего обналичил их и использовал по своему усмотрению.

Фигуранта задержали 16 апреля, после чего ему предъявили обвинение. В суд направили ходатайство об избрании меры пресечения.