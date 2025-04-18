Республика Татарстан вошла в пятерку регионов России, расположившись на пятом месте, по объему выданных ипотечных кредитов за март. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в топ-5 регионов по объему выданных ипотечных кредитов в марте

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Татарстан вошел в топ-5 регионов по объему выданных ипотечных кредитов в марте

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Банки Татарстана оформили 1638 кредитов на общую сумму 7,48 млрд руб., что на 4% больше по количеству и на 9% по объему по сравнению с февралем. Средний чек по ипотеке составил 4,57 млн руб., увеличившись на 5% за месяц. Средний срок кредитования достиг 283 месяцев.

Первые четыре строчки рейтинга заняли Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Чувашия заняла 33 место, где было выдано 425 ипотечных кредитов общей суммой на 1,74 млрд руб. Средний чек составил 4,09 млн руб.

Ранее сообщалось, что по объему выданных автокредитов за март Татарстан также вошел в пятерку регионов.

Артём Дергунов