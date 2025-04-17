Республика Татарстан по итогам марта заняла четвертое место среди регионов России с наибольшим объемом выданных автокредитов. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан по итогам марта вошел в топ-5 регионов по автокредитованию

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Татарстан по итогам марта вошел в топ-5 регионов по автокредитованию

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В марте в Татарстане было выдано 3523 автокредита на общую сумму 4,2 млрд руб. По сравнению с февралем количество выданных кредитов увеличилось на 2%, а их совокупный объем — на 3%. Средний размер автокредита составил 1,19 млн руб., что на 2% больше февральского показателя. Средний срок кредитования достиг 65 месяцев.

В тройку лидеров вошли Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Татарстан, занявший четвертое место, опередил Башкортостан (1,18 млн руб.) по среднему размеру автокредита.

Чувашия заняла 27 место по числу выданных автокредитов — 869 в марте. Их общий объем составил 0,94 млрд руб., средний чек — 1,08 млн руб.

Республика Марий Эл расположилась на 49 строчке рейтинга. В регионе было выдано 356 автокредитов на общую сумму 0,42 млрд руб. Средний чек — 1,19 млн руб.

Артём Дергунов