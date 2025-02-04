В ХМАО задержали подозреваемого в повреждении памятника «Защитники Донбасса»

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) полиция задержала подозреваемого в повреждении памятника «Защитники Донбасса», сообщили в окружном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: полиция ХМАО-Югры Фото: полиция ХМАО-Югры

Инцидент произошел вечером на «Аллее Памяти»: неизвестный отломил часть скульптуры. В ходе расследования полицейские установили его личность — им оказался 33-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, в январе в Свердловский областной суд передали уголовное дело в отношении жительницы Нижнего Тагила, которая в состоянии алкогольного опьянения прикурила сигарету от Вечного огня на территории Мемориального комплекса «Площадь Славы».

Ирина Пичурина