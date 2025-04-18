Девелопер ТОЧНО поддержал забег «Движение вверх» на Собер-Баш

Группа компаний ТОЧНО (владелец – бизнесмен Николай Амосов) стала официальным партнером XV открытого первенства по горному бегу «Движение вверх».

Фото: ООО Группа Компаний ТОЧНО

Спортивное мероприятие прошло 12 апреля в станице Убинской, его организатором выступила администрация Северского района.

Первый забег «Движение вверх» состоялся в 2010 году. За всю историю первенства в соревнованиях участвовали более 4000 человек. В нынешнем году на старт вышли более 300 бегунов из Краснодарского края, Республики Адыгея, Дагестана, Томска и Санкт Петербурга. Юбилейный забег включал 6-километровый маршрут на гору Собер-Баш. По итогам пять человек из команды ТОЧНО завоевали призовые места.

В рамках соревнования также прошел Чемпионат России по горному бегу среди ветеранов – этап Гран-при России. На финише победителям забега вручили памятные награды с логотипом ТОЧНО.

Активная поддержка спорта и здорового образа жизни –одни из приоритетов в деятельности девелопера. Группа компаний не раз выступала партнером спортивных инициатив региона – так, в 2024 году ТОЧНО поддержала«Зеленый марафон» от Сбера, а на форуме «Движение» в Сочи организовала забег совместно с футболистом Алексеем Смертиным.

Гора Собер-Баш – одно из самых привлекательных мест для туризма, которое находится в 60 километрах от Краснодара. Локация привлекательна не только для спорта и отдыха, но и для полноценной жизни. Именно здесь согласно инвестиционному соглашению с администрацией Северского района группа компаний ТОЧНО возведет круглогодичный экокурорт. Девелопер реализует новый проект по механизмам комплексного развития территорий.

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