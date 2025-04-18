Назначен исполняющий обязанности главы Катав-Ивановского района

Депутаты Катав-Ивановского района приняли решение о назначении временно исполняющим полномочия главы заместителя председателя райсобрания Александра Васильева. Документ опубликован на сайте администрации района.

Александр Васильев будет руководить районом до вступления в должность избранного конкурсной комиссией главы. Его жалованье будет равно зарплате главы. Такое решение депутаты приняли в связи с досрочным прекращением полномочий Николая Шимановича, в отношении которого вступил в силу приговор о мошенничестве.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в апреле Челябинский областной суд утвердил обвинительный приговор главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановича по делу о мошенничестве. Суд и следствие установили, что с июля 2019-го по январь 2021 года, до работы в администрации Катав-Ивановского района, Николай Шиманович похитил 4,4 млн руб. у компании, интересы которой представлял в суде. Юрист распорядился «по своему усмотрению» деньгами, полученными от реализации векселя организации-банкрота, хотя должен был передать средства ее конкурсному управляющему. В феврале Златоустовский городской суд признал его виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 800 тыс. руб. Областной суд сократил срок до пяти лет, а штраф — до 500 тыс. руб. С февраля ему перестали выплачивать жалованье по решению собрания депутатов. После приговора облсуда он автоматически лишился полномочий главы в соответствии с законодательством.

Виталина Ярховска