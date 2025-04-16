Осужденный за мошенничество глава Катав-Ивановского района лишился должности

Челябинский областной суд утвердил обвинительный приговор главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановича по делу о мошенничестве, но смягчил наказание. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе суда. В соответствии с законодательством после вступления приговора в силу осужденный лишается полномочий главы муниципалитета.

Суд и следствие установили, что с июля 2019-го по январь 2021 года, до работы в администрации Катав-Ивановского района, Николай Шиманович похитил 4,4 млн руб. у компании, интересы которой представлял в суде. Юрист распорядился «по своему усмотрению» деньгами, полученными от реализации векселя организации-банкрота, хотя должен был передать средства ее конкурсному управляющему.

В феврале Златоустовский городской суд признал его виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 800 тыс. руб. Областной суд сократил срок до пяти лет, а штраф — до 500 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», сотрудники УФСБ России по региону задержали главу Катав-Ивановского района в начале апреля 2023 года. Сначала Николая Шимановича отправили под домашний арест, затем смягчили меру пресечения до запрета определенных действий, и он продолжал руководить районом. По данным СМИ, правоохранительные органы не настаивали на отстранении главы от должности, поскольку обвинения не были связаны с работой на посту. После приговора Златоустовского городского суда Шимановича отправили в СИЗО, а собрание депутатов Катав-Ивановского района приняло решение прекратить ему выплату жалованья. До вступления приговора в силу он оставался главой муниципалитета.

Виталина Ярховска