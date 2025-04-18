В Канске отца троих убитых детей задержали по подозрению в истязании ребенка

В Канске (Красноярский край) задержали отца троих детей, погибших от ударов топором. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального СКР. Его подозревают в истязании сына (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК). Семилетний мальчик стал свидетелем убийства сестры и двоих братьев. Ранее сообщалось, что убила детей их мать, страдающая от параноидальной шизофрении. 16 апреля ее отправили в СИЗО на два месяца.

По версии следствия, с лета 2018-го до апреля 2025 года мужчина избивал своего семилетнего сына. Установлено, что у мальчика в три года был сломан нос, также неоднократно в 2024 году ребенок появлялся в школе с гематомами и ссадинами. Сейчас он временно помещен в соцучреждение. Ему оказывают медицинскую и психологическую помощь.

На данный момент решается вопрос об избрании отцу мальчика меры пресечения. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

14 апреля в частном доме на улице Герцена в Канске были найдены убитыми трое детей — четырехлетняя девочка и мальчики в возрасте семи месяцев и восьми лет. Отца на момент преступления в доме не было.

В отношении 29-летней матери возбудили дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). В СИЗО ей окажут психиатрическую помощь. На допросе она поясняла, что дочь задушила, а сыновьям нанесла удары топором. Свою вину она полностью признала. Женщине грозит до 20 лет колонии. Ранее также задержали инспектора по делам несовершеннолетних Канска.