«Тело из лужи сделать гражданином»

В городе Ангарске неподалеку от Иркутска есть Центр социальной адаптации. Временно бездомным гражданам — так корректнее, чем бомжам — здесь помогают вернуться к нормальной жизни. Раньше этим занималось правительство региона, но уже несколько лет центром управляет благотворительный фонд «Оберег». За больший объем работы государство платит ему половину от того, что тратило само.

Мы много пишем про фонды в регионах, с которыми сотрудничаем. «Оберег» не из их числа, и в Иркутск я прилетел из Москвы совсем по другому поводу. Но когда меня познакомили с основателем «Оберега» Александром Соболевым, понятно стало, что про него нельзя не рассказать.

Дело не только в бездомных. Соболев — благотворитель от рождения, несмотря ни на что. В 2000-х он, совсем юный предприниматель, вдруг взялся помогать беспризорникам. И чуть не угодил в тюрьму — бдительная полиция решила, что Соболев собирается торговать органами. Потом занялся помощью мамам в сложной ситуации — и одна из первых облагодетельствованных его обокрала, взамен оставив только что родившегося ребенка. Есть и сейчас проблемы. Партнеры по бизнесу косо смотрят, потому что Соболев вместо дела все вкладывает в «Оберег». Жена — у них пятеро детей — не всегда одобряет распределение средств между семьей и фондом. «Как отец я красавчик,— говорит Соболев.— Очено много занимаюсь с детьми, стараюсь их развивать, истории им всякие рассказываю». Истории историями, но всю зиму семья Соболева ездила на машине с неработающей печкой — у папы из-за этой его благотворительности не было времени починить.

Зато «Оберег» состоялся. Самый известный проект — дом для мам в сложной ситуации. А еще Соболев занимается экологией, поиском пропавших детей, раздачей одежды и горячей еды, детским садиком, образовательными проектами. За полтора дня я много чего узнал от него и пугающего, и отрадного. Читайте репортаж на сайте Русфонда, а здесь расскажу про помощь бездомным — яркий пример сотрудничества НКО с государством.

Несколько лет назад власти региона предложили «Оберегу» заняться Центром социальной адаптации бездомных в промзоне Ангарска. «Решать задачу — тело из лужи сделать гражданином»,— формулирует Соболев.

— Я подошел к этому как предприниматель,— говорит он.— Стал считать. Исходя из бюджета центра и количества проживающих, затраты на одного человека были около 25 тыс. руб. в месяц. Для поставщика социальных услуг деньги считают иначе: я оказываю проживающим набор из 60 услуг, и за каждую мне платят по тарифу. В сумме по услугам тогда вышло меньше 12 тыс. в месяц на человека. Но ведь мы умеем экономить!

При 53 постояльцах штат центра составлял тогда почти 40 человек. В частности, кадровик, вахтер и плюс к нему охранник, бухгалтер с тремя помощниками. Осталось несколько человек в пяти кабинетах вместо прежних 20. Убрали пищеблок и нашли поставщика питания. Утеплили стены ради экономии на отоплении. В результате при двукратном снижении расходов у центра остаются излишки — за счет них сделали комнату отдыха, купили компьютеры, строят оранжерею.

Соболев доволен, но не загордился:

— Любому индюку понятно, что мы эффективные. Но я очень хорошо понимаю юридические сложные рамки, в которых вынужден работать чиновник. Ему надо, например, сохранять рабочие места. И у него нет задачи экономить.

Недавно власти предложили «Оберегу» по той же схеме начать социальную адаптацию бывших заключенных, обсуждают детали.

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Алексей Каменский, главный редактор «Русфонд.Медиа»