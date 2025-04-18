Для спасения Ани Киреевой не хватает 755 063 руб.

Медицинский директор Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова Ольга Герова: «У девочки тяжелое заболевание кроветворной системы — миелодиспластический синдром с угрозой перерождения в острый миелобластный лейкоз. Трансплантация костного мозга поможет добиться нормализации кроветворения и стойкой ремиссии болезни. Ане по жизненным показаниям требуется пересадка костного мозга от неродственного донора. Мы организуем забор костного мозга и доставим трансплантат в клинику».

Стоимость подготовки донора, забора костного мозга и доставки трансплантата 786 063 руб. Телезрители ГТРК «Мордовия» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 755 063 руб.

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