ЦБ обнаружил скрытое оформление микрозаймов вместо кредитов

Банк России выявил случаи, когда банки оформляли клиентам микрозаймы через свои МФО, не информируя должным образом о кредиторе. Такая практика выявлена в шести банках, включая два системно значимых.

Как сообщили «Ъ» в финансовых кругах, регулятор изучает возможный «регуляторный арбитраж» — банки могут направлять клиентов с низким кредитным рейтингом в свои МФО, чтобы обойти требования по оценке рисков. Объем выданных банковскими МФО займов в четвертом квартале 2024 года составил 307 млрд руб., что на 50% больше, чем у независимых микрофинансовых организаций.

«Клиенты должны четко понимать, кто предоставляет средства и на каких условиях»,— подчеркнули в ЦБ. Альфа-банк и ПСБ заявили, что не получали претензий от регулятора по этому вопросу.

Юристы отмечают, что за подобные нарушения банкам грозят предписания, штрафы или ограничение дистанционного обслуживания. Клиентам советуют внимательно проверять условия договора и использовать 14-дневный «период охлаждения» для отказа от займа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Аккуратнее с одолжениями».