Никитин и Радулов высказались о победе в Омске

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин и нападающий «железнодорожников» Александр Радулов высказались о победе в четвертом матче четвертьфинала Кубка Гагарина. Напомним, что «Локомотив» обыграл омский «Авангард» в овертайме со счетом 2:1 и повел в серии 3-1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Парни молодчики, что выиграли. Но если объективно, соперник нас сегодня заставил сыграть не свою лучшую игру. Но это плей-офф, нужно уметь играть такие тяжелые игры. Наше большинство первое — для меня лично конкретный показатель. Я же ребят своих знаю. Это человеческий фактор: нельзя перед игрой сказать, что нужно делать и спокойно стоять на лавке. Нужно правильно реагировать, уважение команде соперника, они сегодня сражались»,— прокомментировал Игорь Никитин в ходе послематчевой пресс-конференции.

Главный тренер настаивал на том, что победы над «Авангардом» «Локомотиву» «не даются просто».

«Нейтральные шайбы мы не выигрывали, это создавало для нас проблемы, приходилось долго отбирать потом. Болельщиков не обманешь, они же в хоккее детально не разбираются, но сверху видят общую картину. Сегодня зал был другой, поэтому заслуга команды хозяев»,— сказал наставник ярославцев.

Наставник «Локомотива» Игорь Никитин четко обозначил, что не будет настраивать свою команду на пятый матч словами «нужно закончить серию». Как пояснил главный тренер, об этом нельзя думать, нужно готовиться к игре. Напомним, что в случае победы «Локомотива» в матче 19 апреля команда выходит в полуфинал Кубка Гагарина.

Отдельно журналисты спросили про Александра Радулова, который принес «Локомотиву» победу, забив в овертайме. Но выделять Игорь Никитин нападающего не стал. «Саня сделал то, что он должен делать. При всем уважении, это командная победа»,— сказал Игорь Никитин. И сам Радулов поблагодарил своих коллег за игру.

«Сделали важный шаг вперед. Серия идет до четырех побед. По факту ничего еще не сделано. Рад забить, помочь команде. Все молодцы. Насколько сложно далась победа? Очень сложно. "Авангард" играл здорово, активно, мобилизировался. У нас подтащил вратарь в определенные моменты. Ребята здорово ловили на себя шайбы, делали то, что и должно быть в играх навылет»,— прокомментировал автор победной шайбы.

Следующий матч «Локомотива» и «Авангарда» состоится 19 апреля в Ярославле.

Алла Чижова