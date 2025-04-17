«Локомотив» оказался в шаге от победы в серии Кубка Гагарина

ХК «Локомотив» одержал победу в четвертом матче четвертьфинала Кубка Гагарина. Встреча с омским «Авангардом» завершилась счетом 2:1 в пользу ярославцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Первый период прошел без заброшенных шайб. Во втором отличились нападающий «Авангарда» Рид Буше (в большинстве) и капитан «Локомотива» Александр Елесин. Третий период также завершился счетом 1:1. Победу «железнодорожникам» в овертайме принес нападающий Александр Радулов.

Следующий матч состоится 19 апреля в Ярославле. Эта игра решающая, так как «Локомотив» ведет в серии 3:1, сама серия длится до четырех побед.

Алла Чижова