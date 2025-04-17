Во время стрельбы в университете Флориды погибли пять человек

В результате стрельбы в университете Флориды пять человек погибли, четверо получили ранения, сообщает местный телеканал WFTV со ссылкой на источник. CNN ранее писало о как минимум шести пострадавших.

Associated Press передает, что стрелок задержан. Агентство также уточняет, что стрельба произошла в здании студенческого союза.

Стрельба в университете Флориды началась примерно в 12:00 по местному времени (19:00 мск). На место прибыла полиция, медики и сотрудники ФБР. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его проинформировали о стрельбе в университете.