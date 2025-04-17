Михаил Евраев заявил об инвестиционной привлекательности Ярославской области

Объем инвестиций в основной капитал в Ярославской области составил 176,7 млрд руб. по результатам 2024 года. Это на 20,3% выше показателей 2023 года. Губернатор Михаил Евраев в ходе отчета о работе правительства в облдуме сообщил, что регион входит в тройку лидеров в ЦФО и занимает 12-е место по стране по этому показателю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ярославская область входит в число наиболее привлекательных для инвестирования регионов России. В настоящее время на территории региона реализуется около 65 крупных инвестиционных проектов в сфере промышленности, логистики, агропромышленного комплекса и туризма. Общий объем вложений – более 335 млрд руб., предусмотрено создание около 22 тыс. рабочих мест»,— сказал господин Евраев.

Он добавил, что до 2030 года в регионе реализуют еще не меньше 35 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 58 млрд руб. Это позволит создать 6 тыс. рабочих мест. Напомним, что в 2024 году делегация из региона участвовала в ПМЭФ, в ходе которого заключили девять инвестиционных соглашений.

В числе самых важных достижений 2024 года губернатор выделил работу с «ПСБ». Как сообщал «Ъ-Ярославль», головной офис «Промсвязьбанка» зарегистрировали в Ярославле. Банк перевезет в город 5 тыс. сотрудников и членов их семей, построив офисы и жилье. Губернатор также рассказал про новые предприятия. В частности, речь шла про производство одноразовой посуды из древесины в Данилове и пищевой упаковки в Ростове. Кроме того, в регионе действуют три территории опережающего развития в Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме. В 2024 году в реестр резидентов включили14 новых предприятий с инвестициями в 5 млрд рублей.

В прошлом году заработал инвестиционный портал Ярославской области, на котором бизнес может познакомиться с действующими в регионе мерами поддержки и даже выбрать себе объекты для взятия в аренду или покупки. При этом губернатор особо отметил поддержку МСП. Поступления платежей по налогам на совокупный доход в консолидированный бюджет за 2024 год от представителей этого сектора увеличилось на 34,9% и составили 10 млрд.

«Все что мы делаем, мы делаем для повышения качества жителей региона. Этот тезис глава региона подтвердил цифрами развития во всех сферах. Положительная динамика подкрепляется плотным сотрудничеством с федеральными профильными министерствами. В таком же темпе продолжаем работать дальше»,— оценил отчет зампред комитета по экономической политике облдумы Илья Горохов.

Алла Чижова