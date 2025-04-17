МАГАТЭ объявило о решающей стадии переговоров по ядерной программе Ирана

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что переговоры между Ираном и США касательно ядерной программы Исламской Республики находятся на решающей стадии. Он добавил, что у Вашингтона мало времени до возможного создания ядерного арсенала Ираном.

«Мы знаем, что находимся на значимой, я бы сказал, решающей, стадии этих важных переговоров, поэтому я хочу сосредоточиться на позитивных аспектах»,— рассказал господин Гросси прессе во время визита в Иран (цитата по Associated Press). По его словам, соглашение может быть заключено, но оно «не гарантировано».

Ранее глава агентства добавил, что Иран близок к созданию ядерного оружия. Он также признал, что Иран «не далек» » от создания ядерного оружия. 12 апреля в Омане прошел первый раунд переговоров Тегерана и Вашингтона касательно ядерной программы Ирана. Второй этап должен состояться 19 апреля.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ» «Иранский атом не будут рубить под корень».