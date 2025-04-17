«Авангард» оказался в шаге от вылета из play-off КХЛ

Ярославский «Локомотив» в овертайме обыграл омский «Авангард» (2:1) в четвертом матче серии 1/4 финала play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и нарастил преимущество в серии до четырех побед — 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Победную шайбу на 68-й минуте забросил Александр Радулов. Также в составе ярославцев отметился Александр Елесин (26-я минута). У омичей гол забил Рид Буше (21).

Пятый матч серии состоится 19 апреля в Ярославле.

Таисия Орлова