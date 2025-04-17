Станцию метро «Пушкинская» закрыли на вход из-за внеплановой остановки эскалатора

Вечером 17 апреля станцию метро «Пушкинская» в центре Петербурга закрыли на вход из-за внеплановой остановки эскалатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ

В пресс-службе подземки извинились перед пассажирами за доставленные неудобства и попросили пользоваться станцией «Звенигородская».

При этом на выход «Пушкинская» работает в обычном режиме, уточнили в ГУП «Петербургский метрополитен».

UPD: В 19:25 в пресс-службе метрополитена заявили, что станция «Пушкинская» работает в обычном режиме.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что станцию метро «Удельная» пообещали открыть после капитального ремонта в апреле.

Андрей Цедрик