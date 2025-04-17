Сбербанк рассмотрит вопрос выплаты дивидендов за 2024 в апреле

Глава Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф сообщил, что банк может направить на выплату дивидендов за 2024 год не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Он добавил, что наблюдательный совет рассмотрит этот вопрос в конце апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Да, это точно»,— сказал Герман Греф на вопрос журналистов о сохранении планов по выплате дивидендов (цитата по «Интерфаксу»).

Согласно стратегии Сбербанка, на выплату дивидендов направляется не менее 50% чистой прибыли при уровне достаточности общего капитала не ниже 13,3%. По итогам 2023 года «Сбер» выплатил рекордные дивиденды в размере 33,3 руб. на акцию. В 2024 году чистая прибыль банка достигла 1,58 трлн руб. (+4,8%).

О деятельности банка — в материале «Ъ» «Клик без Драйва».