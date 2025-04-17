Зарина Гусалова стала серебряным призером чемпионата Европы по тяжелой атлетике

Россиянка Зарина Гусалова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 71 кг. Турнир проходит в Кишиневе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

По сумме двух упражнений Гусалова показала результат 241 кг (110 кг в рывке + 131 кг в толчке). Первое место у исландской спортсменки Эйгло Стурлудоттир (244 кг, 109+135). Бронзовую медаль завоевала белоруска Сюзана Володько (236 кг, 59+134).

Зарине Гусаловой 20 лет. В 2021 году она выиграла чемпионат мира среди юношей и девушек в категории до 71 кг, показав результат 226 кг. Является двукратной чемпионкой России (2023, 2024).

Чемпионат Европы завершится 21 апреля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Таисия Орлова