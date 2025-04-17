Гаврилов-ямского предпринимателя арестовали по уголовному делу главы района

Кировский районный суд Ярославля избрал меру пресечения для индивидуального предпринимателя Ресана Варшанидзе, являющегося фигурантом уголовного дела главы Гаврилов-Ямского района Андрея Сергеичева. Как сообщили в пресс-службе областного суда, бизнесмен отправлен под арест до 15 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ресан Варшанидзе с 2014 года является директором ООО «Иверия». Компания зарегистрирована в Гаврилов-Яме. ОКВЭД — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

Предприниматель Ресан Варшанидзе, руководитель коммерческой организации и депутат Андрей Голицын и глава района Андрей Сергеичев обвиняются по ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий, совершенное организованной группой, из корыстной заинтересованности. Ранее 17 апреля этот же суд арестовал Голицына и Сергеичева на два месяца.

Следствие считает, что глава района, депутат и другие соучастники занимались созданием благоприятных условий подконтрольным компаниям для победы в торгах. Эти действия нанесли ущерб бюджету Гаврилов-Ямского района в размере 8 млн руб. В ярославском СК поясняют, что через предпринимателя осуществлялось обналичивание полученных в результате преступных действий денег с использованием электронных систем платежа.

Алла Чижова