Психологи оказались самыми низкооплачиваемыми специалистами в Сочи

По данным платформы hh.ru, медианная зарплата психологов в Сочи по итогам первого квартала 2025 года оказалась самой низкой на рынке труда — 40 тыс. руб. Как сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу сервиса, доход специалистов, работающих в частной практике, выше, однако в штатных позициях, особенно при частичной занятости, уровень оплаты остается невысоким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В число профессий с минимальными медианными зарплатами вошли также копирайтеры, редакторы и корректоры — 45 тыс. руб. По информации аналитиков, часть их функций постепенно замещается алгоритмами на базе искусственного интеллекта. В то же время сохраняется спрос на специалистов, уверенно работающих с цифровыми инструментами, и в отдельных случаях им предлагается более высокая оплата.

Среди работников розничной торговли медианная зарплата мерчандайзеров составила 46,7 тыс. руб., что также обеспечило им место в антирейтинге. Заработок дворников в Сочи достиг 50 тыс. руб., превысив аналогичный показатель по краю на 10 тыс. и на 12,6 тыс. руб. — общероссийскую медианную зарплату по профессии, которая в апреле составила 37,4 тыс. руб.

Наиболее высокие медианные зарплаты в числе низкооплачиваемых профессий в Сочи отмечены у охранников (55 тыс. руб.), артистов и аниматоров (53,6 тыс. руб.), а также швей и закройщиков (52,8 тыс. руб.).

Вячеслав Рыжков