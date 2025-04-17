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Коммерсантъ FM
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Котировки букмекерской конторы «Фонбет»

на исход серий первого раунда play-off НХЛ

«Вашингтон»—«Монреаль»: 1,50–2,60

«Каролина»—«Нью-Джерси»: 1,55–2,45

«Торонто»—«Оттава»: 1,60–2,30

«Тампа-Бей»—«Флорида»: 1,85–1,95

«Виннипег»—«Сент-Луис»: 1,40–2,90

«Даллас»—«Колорадо»: 1,85–1,97

«Вегас»—«Миннесота»: 1,35–3,20

«Лос-Анджелес»—«Эдмонтон»: 2,00–1,80

на победу в Кубке Стэнли

«Даллас» — 6,00

«Флорида» — 7,00

«Эдмонтон» — 9,00

«Вегас» — 9,50

«Вашингтон», «Колорадо» — 10,00

«Тампа-Бей», «Торонто» — 11,00

«Виннипег», «Каролина» — 12,00

«Лос-Анджелес» — 20,00

«Нью-Джерси» — 35,00

«Миннесота», «Монреаль», «Оттава», «Сент-Луис» — по 40,00

  • Газета «Коммерсантъ» №71 от 18.04.2025, стр. 12

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