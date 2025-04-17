Котировки букмекерской конторы «Фонбет»
на исход серий первого раунда play-off НХЛ
«Вашингтон»—«Монреаль»: 1,50–2,60
«Каролина»—«Нью-Джерси»: 1,55–2,45
«Торонто»—«Оттава»: 1,60–2,30
«Тампа-Бей»—«Флорида»: 1,85–1,95
«Виннипег»—«Сент-Луис»: 1,40–2,90
«Даллас»—«Колорадо»: 1,85–1,97
«Вегас»—«Миннесота»: 1,35–3,20
«Лос-Анджелес»—«Эдмонтон»: 2,00–1,80
на победу в Кубке Стэнли
«Даллас» — 6,00
«Флорида» — 7,00
«Эдмонтон» — 9,00
«Вегас» — 9,50
«Вашингтон», «Колорадо» — 10,00
«Тампа-Бей», «Торонто» — 11,00
«Виннипег», «Каролина» — 12,00
«Лос-Анджелес» — 20,00
«Нью-Джерси» — 35,00
«Миннесота», «Монреаль», «Оттава», «Сент-Луис» — по 40,00