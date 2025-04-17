СКР возбудил дело после удара ВСУ по электроподстанции в Курской области

Следственный комитет России (СКР) зафиксировал новый удар украинской армии по энергообъекту в Курской области. По факту происшествия возбудили уголовное дело о теракте (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вчера, 16 апреля, украинский беспилотник ударил по электроподстанции, расположенной в селе Званное Глушковского района Курской области. В результате жители района остались без электричества.

СКР также рассказал о расследовании еще девяти уголовных дел после ударов ВСУ по энергообъектам, нанесенным с 20 марта. Так были атакованы электроподстанции и ЛЭП в Курском, Хомутовском и Беловском районах, в городе Льгове и других населенных пунктах. Всего без электроэнергии остались несколько тысяч мирных жителей.

Президент России Владимир Путин после разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился ввести мораторий на удары по энергообъектам. 19 марта такое же согласие дал глава Украины Владимир Зеленский. Представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня, 17 апреля, что с 18 марта энергетическую инфраструктуру России атаковали более 80 раз. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что господин Путин не давал новых указаний по действию моратория.

Никита Черненко