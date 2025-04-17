Дума Екатеринбурга освободит от турналога ПВР с беженцами из Украины и Сирии

Члены думской комиссии по бюджету поддержали освобождение от уплаты туристического налога организаций, которые предоставляют места в пунктах временного размещения (ПВР) иностранцам, вынужденных покинуть страну и в экстренном порядке прибыть в Екатеринбург. Директор департамента финансов мэрии Анна Турунцева пояснила, что в случае принятия проекта решения бюджет города в 2025 году недополучит 419 тыс. руб. «Объем туристического налога на территории Екатеринбурга в 2025 году составит 84,3 млн руб.»,— добавила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Председатель комиссии Елена Бондаренко («Единая Россия»; ЕР) отметила, что на территории Екатеринбурга работает один ПВР на ул. Республиканской 1А. «Там проживают 117 беженцев с Украины, часть людей отселены, люди начинают работать, но ситуация сложная. Сумма туристического налога не такая большая, но возросли затраты ПВР на воду и свет. Область субсидирует его, порядка 1,3 тыс. руб. за одного проживающего в сутки, это трехразовое питание и полное обслуживание ПВР как гостинцы»,— пояснила она.

Депутат от ЕР Александр Колесников призвал мэрию подготовиться к размещению в ПВР беженцев из Сирии после свержения президента Башара Асада. «Многие люди, которые поддерживали предыдущую власть, стали изгоями. Это будет, как в свое время во Франции, когда дали независимость Алжиру. Алжирцы, которые поддерживали Францию, переселились туда и интегрировались. Думаю, это ждет и нас»,— подчеркнул он.

Депутаты рассмотрят проект решения на очередном заседании думы Екатеринбурга 22 апреля.

Дума Екатеринбурга одобрила введение туристического налога в ноябре 2024 года, он начал действовать с 1 января. В первый год он будет составлять 1% от стоимости проживания, но не менее 100 руб. в день, а затем постепенно вырастет до 5%. При этом в налоговом реестре значатся всего 132 средства размещения, тогда как всего их в городе около 2 тыс.

Василий Алексеев