МИД РФ заявил протест посольству Японии в России из-за планов провести стрельбы

Российские власти заявили протест посольству Японии в России в связи с планами проведения на острове Хоккайдо учебных стрельб. Об этом в четверг сообщили в Департаменте информации и печати МИД РФ. В России расценивают данные учения как возможную угрозу своей безопасности на дальневосточных рубежах, поскольку они будут проводиться в непосредственной близости от границ РФ.

«Российская сторона расценивает подобную провокационную военную активность у дальневосточных рубежей России как потенциальную угрозу национальной безопасности и считает ее категорически недопустимой»,— говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

«Россия оставляет за собой право предпринять все необходимые контрмеры в целях купирования угроз своей безопасности на дальневосточных рубежах»,— сообщили в МИД РФ.

Ранее японские СМИ сообщили, что силы самообороны Японии планируют летом провести на полигоне Сидзунай в соседней с РФ префектуре Хоккайдо учебные стрельбы с задействованием противокорабельных ракет. По сообщениям японских СМИ, это =первые подобные стрельбы на территории Японии. Генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси подтвердил, что проведение подобных учений прорабатывается, однако указывал, что место их проведения пока не определено.

Анастасия Домбицкая