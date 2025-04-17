Бизнес-тренер из Куеды возместил ущерб 64 пострадавшим

Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов, уроженец села Куеда Пермского края, возместил ущерб 64 из 113 потерпевших в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщили ТАСС в Пресненском районном суде Москвы. Общий ущерб по делу превышает 57 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Аяза Шабутдинова обвиняют в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурант продавал дорогостоящие курсы по созданию бизнеса (от 150 до 350 тыс. рублей), обещая клиентам быстрый успех. Однако многие участники программы не получили обещанных результатов.

2 апреля Аяз Шабутдинов признал вину по уголовному делу. Он попросил прощения у потерпевших и отметил, что реклама его курсов звучала «как чудо-таблетка». Блогер также признал, что продвигал в курсах неправильные ценности, делая акцент на возможность «жить красивой жизнью». Тогда же его адвокат Калой Ахильгов сообщил, что обвиняемый начал выплату компенсаций.