92% граждан при установке самозапрета на кредиты выбрали полный отказ от займов

Около 92% граждан, которые установили самозапрет на кредиты в первый месяц работы сервиса, выбрали полный отказ от получения кредитов и займов в банке, сообщил Центробанк ТАСС. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с 1 марта самозапрет установили 10 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

ЦБ уточнил, что 44% граждан, воспользовавшихся ограничением на выдачу займов, не имеют действующих кредитных обязательств. У 26% их никогда не было.

Как добавило НБКИ, наиболее активно сервисом в первый месяц его работы воспользовались жители Москвы — 1,14 млн самозапретов. В Санкт-Петербурге ограничения установили 550 тыс. человек, в Ростовской области — 320 тыс., в Башкирии — 310 тыс.

1 марта в России вступил в силу закон, который позволяет гражданам установить самозапрет на выдачу кредитов через МФЦ или портал «Госуслуги». Минцифры сообщало, что новый механизм даст дополнительную защиту от мошенников.

Подробнее — в материале «Ъ» «Как самозапрещался долг».