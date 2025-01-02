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Сочи Парк установил рекорд посещаемости в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь Сочи Парк принял рекордное количество гостей — более 15 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба курортного парка.

Фото: пресс-служба Сочи Парка

Фото: пресс-служба Сочи Парка

Развлекательный центр «Медведия», аттракционы «Колесо времени» и «Богатырские гонки» привлекли более 18 тыс. посетителей в праздничный день.

В новогоднюю ночь Сочи Парк работал с 13:00 до 02:00. В течение дня гости могли увидеть шоу Цирка Никулина «Тайна подснежников», посетить Усадьбу Деда Мороза и Дельфинарий, а также поучаствовать в розыгрыше призов. Вечером жители и гости Сочи застали шоу-проект «Стереокоромысло».

Новогодняя программа в Сочи Парке продлится до 14 января. Подробную информацию о расписании мероприятий и покупке билетов можно найти на официальном сайте.

В 2024 году более 2,2 млн человек посетили тематический парк развлечений. В 2023 году этот показатель составил 2,12 млн.

На протяжении нескольких лет аттракцион «Змей Горыныч» занимает первое место среди самых популярных развлечений парка. Эта скоростная горка привлекла почти 1,4 млн смельчаков в этом году. Второе место заняла семейная горка «Шаролет» почти с 1,1 млн посетителей, а третье — цепочная карусель «Самоцветы», которую испытали около 700 тыс. человек.

Новые аттракционы также получили положительные отзывы от посетителей. На «Соловье-разбойнике», открывшемся 1 мая, прокатилось почти 400 тыс. человек, а «Богатырская застава», открытая 12 июня, привлекла около 500 тыс. гостей.

Мария Удовик

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