Пасхальную службу из главного собора Кубани покажут в эфире

Телеканал «Кубань 24» проведет прямую трансляцию пасхального богослужения из главного собора Краснодарского края. Верующие, не имеющие возможности лично присутствовать на службе, смогут наблюдать за ней в эфире в ночь с 19 на 20 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Всенощное богослужение в Свято-Екатерининском кафедральном соборе начнется в 23:00 по мск, а в полночь состоится традиционный крестный ход. Церемонию возглавит митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий.

Онлайн-трансляция на телеканале «Кубань 24» начнется 19 апреля в 23:45.

Анна Гречко