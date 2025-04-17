Тамбовский проект КРТ получит 55 млн рублей из федерального бюджета

На реализацию проекта комплексного развития территории (КРТ) в Тамбовской области в 2025 году из федерального бюджета дополнительно направят 55 млн руб. Всего на эти цели для регионов России выделят 1,2 млрд руб., следует из распоряжения председателя правительства Михаила Мишустина. Финансирование поступит в пять регионов, заявивших о такой потребности. Помимо Тамбовской области, в их число входят Ставропольский край, Пензенская и Псковская области, Чечня.

На дополнительные средства в Тамбовской области планируется строительство новой дороги, о каком именно объекте идет речь, не уточняется.

В 2024 году в Тамбове дважды прошли торги на 2,2 га на улице Астраханской с понижением цены с 1,3 млн до 1,1 млн руб. Эти аукционы никого не заинтересовали. Однако в марте 2025 года тендер на КРТ в границах улиц Мичуринская, Куйбышева и Советская выиграло местное ООО «СЗ "Бру-Тамбовстрой"».

В феврале Члены градостроительного совета Тамбова единогласно поддержали необходимость комплексного развития исторического квартала в центре города.

Ульяна Ларионова