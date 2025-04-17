Спецпред Кабулов: РФ заинтересована в нормализации отношений с Афганистаном
России предстоит совместно работать с афганцами в интересах нормализации двусторонних связей между Москвой и Кабулом. Так спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов прокомментировал ТАСС приостановку запрета «Талибана» в России.
Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Это решение снимает правовые препоны на пути становления полноценных политико-экономических отношений между Москвой и Кабулом»,— сказал господин Кабулов. Дипломат подчеркнул, что теперь сторонам предстоит совместная работа в интересах комплексной нормализации двусторонних связей.
17 апреля Верховный суд России по иску Генпрокуратуры приостановил запрет деятельности движения «Талибан», которое находится у власти в Афганистане. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий механизм исключения организации из списка террористических, если она прекратила пропаганду, оправдание и поддержку терроризма.
«Талибан» был запрещен в России 14 февраля 2003 года по решению Верховного суда. В материалах суда говорилось, что движение, сформированное в Афганистане в 1994 году, поддерживало связи с незаконными вооруженными формированиями, действовавшими на территории Чечни.
Что на самом деле означает политическое решение Москвы, читайте в материале «Ъ».