Свердловский областной суд оставил под стражей блогера Евгения Анисимова

Свердловский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о заключении под стражу журналиста сетевого издания «Ермак Медиа», администратора YouTube-канала «Прекрасная Россия» Евгения Анисимова, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Модератор YouTube- и telegram-каналов "Прекрасная Россия" Евгений Анисимов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Модератор YouTube- и telegram-каналов "Прекрасная Россия" Евгений Анисимов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Екатеринбурга 7 февраля избрал меру пресечения Евгению Анисимову. По итогам апелляционного рассмотрения, суд отклонил ходатайство защиты об избрании меры пресечения и оставил обвиняемого под стражей на срок по 21 марта 2025 года.

Евгений Анисимов обвиняется по п. «б» ч.2 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с использованием интернета).

Напомним, по версии следствия, в период с февраля 2023 года по октябрь 2024 года Евгений Анисимов совместно с неустановленными лицами разместил на YouTube-канале «Прекрасная Россия» не менее девяти роликов, содержащих оскорбительные высказывания в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Полина Щуцкая