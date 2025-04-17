Адвокат Дурова: расследование продолжается, но дела «идут все лучше»

Расследование по делу против основателя Telegram Павла Дурова во Франции продолжается, заявил агентству «РИА Новости» его адвокат Давид-Оливье Камински. При этом, по его словам, «дела идут все лучше и лучше».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Дуров

Фото: Соцсети Павла Дурова Павел Дуров

Фото: Соцсети Павла Дурова

«Нет, дело не закрыто,— сообщил адвокат.— Но дела идут все лучше и лучше, скорее, хорошо».

Отвечая на вопрос, обязан ли Павел Дуров вернуться во Францию после того, как покинул ее 15 марта, адвокат сказал, что у основателя Telegram «нет никаких проблем с французским правосудием».

Ранее источники AFP сообщали, что судебные власти Франции разрешили ему уехать из Франции в ОАЭ на «несколько недель». По информации агентства, бизнесмен вылетел из аэропорта Ле-Бурже, который располагается недалеко от Парижа, 15 марта. В прокуратуре Парижа сообщали, что судебный контроль в его отношении был приостановлен до 7 апреля.

Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа 24 августа 2024 года. Господину Дурову предъявили обвинения по шести пунктам из-за отказа мессенджера сотрудничать с французскими властями. Газета Liberation приводила данные, согласно которым французская жандармерия с 2013 по 2024 год насчитала 2460 случаев, когда Telegram не ответил на юридические запросы. Париж считает, что это «равносильно соучастию» тем преступлениям, расследования которых зашли в тупик из-за нежелания мессенджера делиться информацией.

Подробнее о решении суда во Франции в отношении Павла Дурова — в материале «Ъ» «Павел Дуров улетел, но обещал вернуться».

Анастасия Домбицкая