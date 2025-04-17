Reuters: поставки российской арктической нефти в Китай вырастут благодаря скидкам и схеме «борт-в-борт»

По данным агентства Reuters, экспорт российской арктической нефти в Китай в ближайший месяц может резко увеличиться благодаря росту морских перевозок по схеме «борт-в-борт» (ship-to-ship, STS)».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

По этой схеме нефть и/или нефтепродукты перегружаются с одних танкеров на другие — в данном случае, чтобы избежать американских санкций. Агентство сообщает об этом со ссылкой на осведомленных трейдеров, а также на данные специализированной компании Vortexa. Трейдеры также сообщают, что легкая арктическая нефть продается со скидкой по отношению к сорту Brent.

Агентство отмечает, что перегрузка осуществляется в международных водах неподалеку от побережья Сингапура и Малайзии. По словам старшего аналитика Vortexa Эммы Ли, нефть перекачивается на супертанкеры класса VLCC, которые не попадают по санкции. Госпожа Ли отметила, что на прошлой неделе по меньшей мере 4 млн баррелей арктической нефти были переправлены при помощи схемы STS и еще 16 млн баррелей пройдут через Южно-Китайское море по такой же схеме в ближайший месяц.

Евгений Хвостик