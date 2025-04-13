В Сочи на «Роза Хутор» завершился горнолыжный сезон

Горнолыжный сезон в Краснодарском крае раньше всех завершился на «Роза Хутор». До 28 апреля основные канатные дороги и родельбан закрыты на техническую профилактику, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Для гостей на «Роза Хутор» в экскурсионном режиме будет работать канатная дорога «Стрела». На высоте 16 тыс. м откроется горный парк с животными из парка «Пача Мама» и «Хаски-хутор». С 29 апреля заработают все канатные дороги.

Горнолыжный сезон 2024/2025 продолжается на курорте «Газпром Поляна». На склонах горы Лаура кататься можно до 21 апреля, на Альпике — до конца месяца.

«С 1 до 11 мая будут действовать трассы в долине Цирк-2 Курорта Красная Поляна. В прогулочном режиме в настоящее время работают канатные дороги «Восточной лес», «Старт чемпиона», «Водопад Поликаря». Иные канатные дороги до конца апреля временно приостановлены на регламентные мероприятия»,— рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Курорт Красная Поляна открыл для туристов три пеших маршрута: Тропа здоровья, Папоротниковая, Заброшенный бугель. Всего на курорте 40 км пеших маршрутов, которые будут открываться по мере потепления.